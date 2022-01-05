Derince Belediyesi'nin ocak ayı meclisi yapıldı

Derince Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında gündeme alınan maddeler oy birliği ile kabul edilirken, denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi.

Toplantı, Belediye Başkanı Zeki Aygün başkanlığında gerçekleştirildi. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen 6 maddenin görüşülerek oy birliği ile karara bağlandığı meclis toplantısında, denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucu AK Parti'den Furkan Güngör ve Mustafa Morgül, MHP'den Özhan Kurt, CHP'den Mehmet Nuri Paşa ve Rıza Özcan Elden Denetim Komisyonu'na seçildi. Derince Belediye meclisinin bir sonraki toplantı tarihi ise 1 Şubat Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi.