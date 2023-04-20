Derince Belediyesi'nin personelleri iftarda buluştu

Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bizler Derince Belediyesi çatısı altında çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz" dedi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen Çayhane etkinlikleri ve düzenlenen iftar programları ile Ramazan ayının manevi ikliminin yaşandığı Derince'de bu kez belediye çalışanları buluştu. Yelken Kafe Restoran'da gerçekleştirilen iftar programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Ayşe Mamat, sendika temsilcileri, daire müdürleri ve çalışanlar katıldı.

İftar öncesi Yelken Kafe'ye gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bizler Derince Belediyesi çatısı altında çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. İlçemize değer katan çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. Ben özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum" dedi.