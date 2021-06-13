Derince halkına afet farkındalığı aşılanıyor

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet eğitim yılı kapsamında Derince kent meydanında etkinlik düzenledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe Derince Belediye başkanı Zeki Aygün, belediye yetkilileri de katılım gösterdi. Etkinlikte Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından, esnaf ve vatandaşlara afet farkındalığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan etkinliğin önemine değinen Derince Belediye başkanı Zeki Aygün, “Kuzey Anadolu fay hattında en merkezinde yaşıyoruz. İşte 1999 depremini yaşayan bir bölgeyiz, dolayısıyla burada herkesin depremle ilgili bilinç sahibi olması ve görev alması çok önemli bu konuda yapılan çalışmaların 287 bine ulaştığını Afad Müdürümüz ifade ediyor. Gerçekten güzel bir rakam. Belediye personelimiz arasındaki bu tür bilinçlendirme çalışmalarını da başlatacağız. Onu da programını aldık” dedi.

Etkinlikte çalışmaları hakkında bilgiler veren Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, “Kocaelide 287 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildi. En büyük destekçimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz. Öğretmenlere afet farkındalık eğitimi veriliyor eğitmen yapılıyor. Daha sonra bu eğitmenler eğitim veriyor. Hedef kitle toplumun her kesimine ulaşmak. Eğitimler pandemi dönemi sebebiyle online ve yüz yüze veriliyor. Eğitimin içeriği, amaç toplumun her kesimine afet esnasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri, amacımız toplumda bu eğitimi almamış kimse kalmamış olması. Afiş ve broşürlerle gönüllülük faliyetleri ile daha fazla insana ulaşıyoruz” diye konuştu.