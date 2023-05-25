Derince İmaret Cami estetik görünüme kavuşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, zamanla yıpranarak su akıtan Derince İmaret Cami'nin kubbeleri gofrajlı alüminyum kaplama ile sağlamlaştırılarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteği sağlıyor. Bu doğrultuda, zamanla yıpranarak su akıtan Derince Çınarlı Mahallesi'ndeki Eskiyol İmaret Cami'nin kubbelerinde kullanılmak üzere gofrajlı alüminyum kaplama malzemesi desteğinde bulunuldu. Kubbeleri gofrajlı alüminyum ile kaplanan cami estetik açıdan çok şık bir görünüme kavuşurken, malzemenin hava koşullarına dayanıklı olması ve yalıtımıyla betonu koruyarak yapının uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kaplamaların işçiliği ise cami derneğinin öncülüğünde cemaat ve hayırseverler tarafından karşılandı. Büyükşehir, daha önce de caminin bir çok ihtiyacını karşıladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Derince Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer, "Derince Belediyemiz için de aynısı geçerli. Her iki belediyemize teşekkür ediyorum. Büyükşehir, camimizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşıladı. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Özellikle caminin kubbesi yağmurdan, rutubetten dolayı yıprandı. Su sızıntıları oluyordu. Camideki kubbe içi hatlarında bozulmalar meydana gelmişti. Kubbelere alüminyum kaplama malzemesi verdi Büyükşehir. İşçiliğini derneğin öncülüğünde cemaatimizle birlikte karşıladık. Cenaze namazının kılındığı bölüme, cemaatimizin yağmurdan, güneşten korunması için şemsiye, tente ve sundurma yapıldı. Vatandaşlarımız buradaki güzelliği görünce çok memnun oluyor. İbadetlerini daha rahat ve huzur içinde yapabiliyorlar" dedi.