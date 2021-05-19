Derince kentsel yenileme projesinde 59 daire satışa çıktı

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'nde devam etmekte olan kentsel yenileme projesinde mülkiyeti belediyeye ait 59 daireyi satışa çıkardı.

Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'ne depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip kentsel yenileme projesini kazandıran Derince Belediye'si bölgeye 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen ve 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan projede Derince Belediyesi, kendi payına düşen dairelerden 59 tanesini açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale 26 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Derince Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

Dairelerin muhammen bedelleri 285 bin TL ile 750 bin TL arasında değişiyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 ‘den oluşan dairelerin satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların her bir bağımsız bölüm için 250 TL'den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 25 Mayıs Salı günü saat 16.00'ya kadar Derince Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekiyor.