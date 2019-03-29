Derince Rıhtım Caddesi modern görünüme kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Harikalar Sahili'ne ulaşımı sağlayan Rıhtım Caddesi baştan sona yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmaları sonuçlandırmaya devam ediyor. Derince Harikalar Sahili'nin hemen arkasında bulunan bin 500 metrelik Rıhtım Caddesi'nde, üst yapı işleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Üst yapı çalışmaları kapsamında Rıhtım Caddesi'ne 5 bin 737 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarda 9 bin 610 ton PMT malzeme serimi yapılırken, 3 bin 600 metre uzunluğunda bordür ve 4 bin 250 metrekare de parke imalatı gerçekleştirildi. Cadde üzerinde çalışma alanında bin 500 ton dolgu ve 5 bin 737 ton asfalt serimi yapıldı.

Derince Harikalar Sahili özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların Harikalar Sahiline ana arter olarak ulaşımını sağlayan Rıhtım Caddesi, modern ve yeni haliyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden caddede yayalar için üç boyutlu yaya geçidi de tasarlandı.