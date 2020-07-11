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Derince ve Körfez'deki yeşil alanlar tertemiz

Derince ve Körfez ilçesindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.


Yaz mevsiminin gelmesi ile artan sıcaklıklardan vatandaşlar özellikle hafta sonları sahil parklarına ve mesire alanlarına ilgi gösteriyor. Vatandaşların hem bakımlı hem de temiz bir çevrede dinlenebilmesi için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Derince ve Körfez ilçesindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaeli'deki yeşil alanların düzenli ve temiz olması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Derince ilçesindeki Çınarlıdere ve Çenedere Mesire alanı, 60 Evler Sahili ve Körfez ilçesi Tütün Çiftlik Sahili'nde tırpan kesimi, düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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