Derince'de 1001 Hatim Programı

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği 1001 Hatim Programı'nda depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edildi.

Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından kenti doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 1001 Hatim geleneğine bu yıl da devam edildi. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu ile Kocaeli Erzurumlular Derneği tarafından 1001 Hatim Programı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil eşliğinde şehitler ve depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edildi. Başkan Zeki Aygün, "Rabbim okunan hatimleri ve dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi.