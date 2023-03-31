Derince'de 2 bin 329 çocuk havuzla buluşuyor

Derince Belediyesi'nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinde 2 bin 329 çocuk eğitim görüyor.

Derince Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 329 öğrenciyi havuzla buluşturuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimleri uzman antrenörleri veriyor. Başkan Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, devam eden eğitimleri takip ederek bilgi aldı. Çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.