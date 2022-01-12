Derince'de aile konferansı düzenlendi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlediği konferansta Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekşi önemli mesajlar verdi.

Konferans ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" etkinliği Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün birlikte düzenledikleri programın bu kez konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekşi oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Müftüsü Mecit Amil'in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansı, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, STK başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Derince Merkez Cami İmam Hatibi Abdullah Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği, Makasbaşı Cami İmam Hatibi Ünal Köprülü'nün ilahiler okuduğu programın açılış konuşmasını yapan Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, konferansların önemine vurgu yaptı.

"Kızgınlıklar, kırgınlıklar olabilir"

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekşi ise yaklaşık bir saat süren konferansta önemli mesajlar verdi. İslam toplumlarında aile yapısının çok önemli olduğunu dile getiren Ekşi, aile bağlarının zayıflamasıyla inanç noktasındaki zayıflamanın doğru orantılı olduğunu söyledi. Ailelerin dağılmasında en önemli etkenin anlık öfkelenmeler olduğunu belirten Ekşi, "Kızgınlıklar, kırgınlıklar olabilir. Önemli olan bunu ailemize en az şekilde yansıtmak" dedi.