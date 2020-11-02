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Derince'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Derince ilçesindeki altyapı çalışmalarıyla birlikte bozulan yolların asfaltlama çalışmalarını yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Derince ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Derince Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları da altyapı ile birlikte eşzamanlı olarak gerçekleştiriliyor. İSU Genel Müdürlüğü gerçekleştirilen asfalt çalışmaları kapsamında Yenikent, Fatih Sultan Mehmet, Çınarlı ve Sırrıpaşa Mahallelerinde altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 11 bin 800 metre kare alanda toplamda 2 bin 800 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Derince ilçesinde yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Derince'nin altyapısı baştan sona yenilenmiş olacak.

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