Derince'de atıklar komposta dönüşüyor

Derince'de devam eden Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi kapsamında geride kalan 4 aylık süreçte pazarlardan toplanan 135 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinde uygulanan Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi geçtiğimiz yıl itibariyle Derince'de de hayata geçmişti. AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projenin 2021 yılı ekim ayı içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde uygulamanın startını vermişti. 11 Ekim tarihi itibariyle çalışmaların başladığı Derince'de bugüne kadar geçen yaklaşık 4 aylık süreçte pazarlardan toplanan 135 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı. Atık yönetimi projesi kapsamında kompostun hazırlanması için aynı zamanda ilçede toplanıp yonga haline getirilen ağaç dalları da kullanılıyor.

Derince Belediyesi ekipleri, her gün ilçede kurulan pazarlardan organik gıda atıklarını toplayarak, kompost gübreye dönüşümü için ayrıştırıyor. Daha sonra hazırlanan bir bölgede serilerek beklemeye alınan kompostların rutin olarak karıştırılıp havalandırma işlemi ile ısı düzeyleri kontrol altında tutuluyor. Atıklar olgunlaşıp kompost gübre haline gelince onarıcı olarak yeniden toprağa kazandırılacak. Bu uygulama ile bir yandan gıda israfının önüne geçilecek diğer taraftan ilçedeki çiftçiler desteklenmiş olacak.