Derince'de aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte ilçe genelindeki 10 mahallede gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları devam ediyor. İlçe genelindeki merkez mahallelerde devam eden bu çalışmalar kapsamında 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak.

Sırrıpaşa, Yenikent ve Yavuz Sultan

Kent genelinde devam eden genel çalışmaların dışında Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'nde orta refüj ve dekoratif aydınlatmalar ile Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Bahriye Üçok Sokak'ta kaldırım, orta refüj ve dekoratif aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı. Yine yapılan çalışmalar ile birlikte Yavuz Sultan Mahallesi, Körfez Caddesi'nde (Cumhuriyet Caddesi - Toydemir Sokak arası) kaldırım düzenlemesi ve dekoratif aydınlatma çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunuldu.