Derince'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye genelinde YKS'de ilk bine LGS'de ise yüzde 1'lik dilime giren Derinceli öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Liselere Geçis Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için Derince Yelken Kafe'de bir program düzenlendi. Türkiye genelinde YKS'de ilk bine LGS'de ise yüzde 1'lik dilime giren Derinceli öğrenciler için düzenlenen programa başarılı öğrencilerin yanı sıra aileleri, öğretmenleri ve okul idarecileri de katıldı. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır'ın katılımıyla gerçekleşen törende, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Programda konuşma yapan Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, elde edilen sonuçlarla ilgili genel bilgiler verirken Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında, "LGS ve YKS sınavlarında dereceye girerek önemli bir başarıya imza atan evlatlarımızı, ailelerini ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.