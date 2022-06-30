Derince'de çevre çalışmaları sürüyor

İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanların bakımları ile çevre temizliği noktasında çalışmalar yapan Derince Belediyesi'ne bağlı tüm birimler; peyzaj çalışmaları, parkların kauçuk bakımları, yeşil alanların ot biçimi ve temizliği ve ilçe geneli bitki form bakımı çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yine belirlenen planlama doğrultusunda mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.