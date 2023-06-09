Derince'de çevre temizliği etkinliği

Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde Derince Harikalar Sahili'nde temizlik yapıldı. Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Marmara hepimizin mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde veriyoruz" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası'nın bir parçası olan 8 Haziran Marmara Denizi Günü, tüm çevre kıyı illerinde belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde ve Marmara Belediyeler Birliği'nin koordinasyonu ile gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde Derince Belediyesi de program düzenledi. Programda protokol üyeleri ve katılımcılar çevre temizliği yaptı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili'nde gerçekleşen etkinliğe Derince Kaymakamı Meftun Dallı, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım" diye Başkan Aygün, "Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlikler aracılığıyla 'Marmara hepimizin' mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde veriyoruz. Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir. Hep birlikte çevremize ve doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız. Bizler Derince Belediyesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çevreye yönelik faaliyetlere her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Meftun Dallı ise hep birlikte gösterilen çabalar ile Marmara Denizi'nin çok daha temiz bir hale getirileceğine dikkat etti.