Derince'de çocuklar için spor sahası yapıldı

Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Parkı'na Derince Belediyesi tarafından inşa edilen spor sahası kullanıma açıldı.

Derince'nin farklı noktalarında hayata geçen yeni spor alanları projesiyle ilk etapta 5 ayrı bölgede yapımı tamamlanan sahalar kullanıma sunulmuştu. İkinci etapta 11 halı sahanın daha inşa edildiği Derince'de, yapımı tamamlanan tesisler arasında yer alan Yavuz Sultan Mahallesi Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Parkı'ndaki futbol sahası da düzenlenen törenle kullanıma sunuldu.

Tesisin açılış törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Aygün, "Çocuklarımıza mahallelerinde güvenle spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. İlçemizde 16 ayrı noktaya inşa ettiğimiz spor alanlarının 11'incisini bugün kullanıma açtık. Çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.