İhlas Haber Ajansı

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Derince'de çocuklar yüzme öğreniyor

Derince Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ile 2 bin 538 öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

Derince Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile 2 bin 538 öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" hedefi doğrultusunda Derince'de hayata geçen projeyle birlikte ilkokul birinci sınıflarda eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor. Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ücretsiz olarak başlattığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda üç ay boyunca devam edecek.


Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, eğitimlerin devam ettiği yüzme havuzuna giderek kurslara katılan öğrenciler, öğretmenler ve aileler ile bir araya geldi. Sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Aygün, yüzme eğitimlerinin yaz döneminde mahallelerde kurulacak açık havuzlarda devam edeceğini de belirtti.

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