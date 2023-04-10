Derince'de Cumhur İttifakı bir arada

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin Derince teşkilatı temsilcileri iftar programında bir araya geldi.

Derince'de Cumhur İttifakı teşkilat iftarı düzenlendi. Programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, BBP Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Özcan, teşkilat yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı.

İlçe başkanlarının günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yaptığı iftar programında, 14 Mayıs seçimleri öncesi birlik ve beraberlik mesajları verildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Cumhur İttifakı, milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Ülkemizin bu birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Derince'mize, Kocaeli'mize ve ülkemize güzel hizmetler kazandırmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.