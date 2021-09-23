Derince'de kültür mozaiği derneklerle projeler paylaşılıyor

Dernek temsilcileri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bir kültür mozaiği olan Derince'mizde her fırsatta derneklerimizle bir araya gelerek, projelerimizi paylaşıyoruz” dedi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak İbni Sina Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği'ne konuk oldu. Dernek Başkanı Fuat Katkay ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün'e Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak, Ayşe Şiranün, Mustafa Morgül, Hamza Macit, İmdat Gülcan, Kurtuluş Aytekin ve siyasi parti ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları da eşlik etti. Ziyaretinde geride kalan süreçte hizmete sundukları ve yapımını planladıkları projeleri paylaşan Başkan Aygün, dernek mensuplarının talep ve önerilerini dinledi. STK temaslarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aygün, “Bir kültür mozaiği olan Derince'mizde her fırsatta derneklerimizle bir araya gelerek, projelerimizi paylaşıyoruz. Bu vesileyle bizleri bu akşam konuk eden Dernek Başkanımız Fuat Katkay ve dernek üyelerimize göstermiş oldukları samimi ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.