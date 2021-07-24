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Derince'de kurban pazarı alanı temizlendi

Bayram süreci boyunca çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Derince Belediyesi ekipleri Kurban Pazarı alanında dezenfekte, temizlik ve düzenleme işlemlerini tamamladı.


Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla Çınarlı Mahallesi'nin üst kısmında bulunan Kadırga Mesire Alanı'nda kurban pazarı oluşturan Derince Belediyesi, ilk gün itibariyle temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti. Vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için kurulan kurban pazarının bulunduğu bölgenin bayram sürecinin ardından Derince Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte işlemleri de tamamlandı.


Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde yaptıkları çalışma ile atıkların toplanmasının ardından kullanılan tüm alanlara kireç serpildi ve bölge ilaçlandı.

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