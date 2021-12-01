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Derince'de lodos sonrası çevre temizliği

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Başta Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olan lodos, can kaybı ve yaralanmalara da neden olurken, şiddetli fırtına Derince'de de etkisini gösterdi. Meteorolojinin uyarısı ile birlikte ilçe genelinde önlemlerini alan Derince Belediyesi ekipleri lodosun etkisini yitirmesinin ardından genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Lodosun etkisiyle olumsuzlukların yaşandığı muhtelif bölgelerde çalışma başlatan Derince Belediyesi ekipleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan çöpleri, dökülen ağaç yapraklarını ve atıkları topladı.

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