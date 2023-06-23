İhlas Haber Ajansı

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Derince'de mezarlık ziyareti için ulaşım hizmeti verilecek

Derince Belediyesi, Arife Günü ve bayramın birinci günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği’ne ücretsiz otobüs hizmeti verecek.

Derince Belediyesi, Arife Günü ve bayramın birinci günü Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne ücretsiz otobüs hizmeti verecek.


Kurban Bayramı öncesi, Derince Belediyesi kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilgilendiren bilgilendirmede bulundu. Kabir ziyareti gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 27 Haziran ve 28 Haziran'da iki ayrı güzergahtan servis kaldırılacak. Buna göre, saat 10.00'da Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünden kalkacak araç, ardından İbni Sina Mahalle Muhtarlığı, Derince Kent Meydanı ve Çınarlı Köy Meydanı'ndan vatandaşları alarak kabristana götürecek. Saat 12.00'de dönüş yapacak. Saat 14.00'te Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarlığı önünden kalkacak araç da Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı, Sırrıpaşa Mahalle Muhtarlığı ve Mersincik Mahalle Muhtarlığının önünden vatandaşları alarak kabristana götürüp, ardından saat 16.00'da geri dönüş yapacak.

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