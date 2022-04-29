Derince'de mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis kaldırılacak

Derince Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlık ziyaretleri için 1 Mayıs arife gününde Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne ücretsiz otobüs kaldıracak.

Derince Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilgilendiren bilgilendirmede bulundu. Kabir ziyareti gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 1 Mayıs arife gününde iki ayrı güzergahtan servis kaldırılacak. Saat 10.00'da Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünden kalkacak araç, ardından Kent Meydanı ve Çınarlı Köy Meydanı'ndan vatandaşları alarak kabristana götürecek ve saat 12.00'de dönüş yapacak. Saat 10.00'da Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarlığı önünden kalkacak araç da Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı ve Sırrıpaşa mahalle muhtarlıklarının önünden vatandaşları alarak kabristana götürüp, ardından saat 12.00'de geri dönüş yapacak. Aynı güzergahlar üzerinde hareket edecek olan ikinci servisler ise saat 13.30'da yola çıkıp, vatandaşları Çınarlı 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne götürecek. Burada kabir ziyareti yapan vatandaşlar ardından saat 15.30' da hareket edecek araçla Derince'ye geri dönecek.