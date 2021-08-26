Derince'de okullar eğitim dönemine hazır

Korona virüs sebebiyle bir süre kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim süreci, 1-3 Eylül arası okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi ile birlikte yeniden başlayacak. 6 Eylül'den itibaren ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ise haftada beş gün yüz yüze eğitim başlıyor. Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçede bulunan tüm okul bahçelerinde titiz bir çalışma gerçekleştiriyor.