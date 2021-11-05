İhlas Haber Ajansı

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Derince'de park çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi ilçeye hem yeni parklar kazandırıyor hem de mevcut parkların bakımını gerçekleştiriyor.


Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, diğer taraftan da ilçeye yeni dinlenme alanları ve çocuk oyun parkları kazandırıyor. Derince Belediyesi ekipleri son olarak Fatih Sultan Mahallesi'nde yer alan Tepe Sokak Parkı'nda düzenlemeler yaptı. Yapılan çalışmalarla parkın oyun grupları, oturma bankları ve zemini tamamen yenilenerek çocukların ve gençlerin kullanımına sunuldu.

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