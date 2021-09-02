Derince'de parklarda yeni düzenlemeler

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan ilçedeki mevcut parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da çocukların ve ailelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirecekleri bölgeler oluşturuyor. Bu kapsamda Çınarlı Mahallesi'nde 18.Sokak'ta yer alan çocuk parkı da Derince Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalarla parkın oyun grupları, oturma bankları ve zemini yenilenerek çocukların ve gençlerin kullanımına sunuldu.