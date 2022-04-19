Derince'de satranç şöleni

Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde 260 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen "Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası" heyecanlı anlara sahne oldu.

Derince Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası ile hafta sonu ilçede satranç şöleni yaşandı. 6 ayrı kategoride 260 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva Derince Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi. Derince Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden turnuvanın son gün müsabakalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Kocaeli Satranç İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz ve sporcu velileri ilgiyle takip etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edildiği ödül töreninde konuşma yapan Başkan Aygün, "Futboldan basketbola, voleyboldan satranca kadar her alanda spora teşvik edici adımlar atıyoruz. Bu anlamlı turnuvanın da ilçemizde satrancın yayılmasına ve sevilmesine katkı sunacağına inanıyor, tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.