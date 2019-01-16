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Derince'de tamamlanan spor salonu açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince'de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nun tanıtım programı gerçekleştirildi.


Kocaeli'nde yapımı tamamlanan bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, ‘'Spor Kenti Kocaeli Projesi'' kapsamında hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli'mize bir yandan hizmetlerimizi devam ettirirken bir yandan çocuklarımızı unutmuyoruz. Amacımız hayata sporla pozitif bakan gençliğin artmasıdır” dedi.


Açılışta konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Spor salonlarında yetişecek gençlik bizim umut kaynağımızdır” dedi. Karaosmanoğlu sözlerine, “Öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu spor salonunda da Şehit Osman Gazi Çetingöz ismi yaşayacak. Gençliği olmayan bir toplumun geleceği olamaz. Gençlik bizim umut kaynağımızdır. Gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. En çok takip ettiğimiz iş gençlerimiz olmuştur. Bu anlamda birçok ilke imza attık. Özellikle spor okullarımız çok daha önemli bir anlam ifade ediyor. Özelikle amacımız birçok gencimizi sporla tanıştırmaktır. Nemelazımcı bir gençlik değil, hayata sporla pozitif anlamda bakan bir gençlik istiyoruz” diye konuştu.

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