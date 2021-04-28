Derince'de temizlik çalışması

Derince genelinde temizlik işlemlerini rutin olarak sürdüren belediye ekipleri her gün farklı mahallelerde yer alan cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam eden Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yavuz Sultan Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler bölgede küreme, ot biçme ve süpürme işlemlerini tamamladı.