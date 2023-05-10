İhlas Haber Ajansı

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Derince'de Togg'a yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg Derince’de sergilendi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg Derince'de sergilendi. Araçla ilçede gezen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Türkiye Yüzyılımızı temsil eden eserlerden biri olan Togg ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu gurur milletimizin" dedi.


Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un bu seferki durağı Derince oldu. Aracın belediye binası önüne gelmesinin ardından vatandaşlar incelemede bulunmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Daha sonra ilçe sokaklarını Togg ile turlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Türkiye Yüzyılımızı temsil eden eserlerden biri olan Togg ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu gurur milletimizin. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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