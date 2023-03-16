Derince'de U 10 Erkekler Basketbol Ligi heyecanı yaşandı

Derincespor-Kocaeli Kolejliler takımları arasındaki U 10 Erkekler Basketbol Ligi müsabakasında gülen taraf 18-15'lik skorla Kocaeli Kolejliler oldu.

Salon sporlarında bu yıl ilk kez liglere katılan Derincespor Kulübü basketbol kategorisinde de mücadele ediyor. Derincespor ile Kocaeli Kolejliler takımları arasında Derince Spor Salonu'nda oynanan U 10 Erkekler Basketbol Ligi müsabakasını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de takip ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen müsabakadan galip ayrılan taraf ise 18-15‘lik skorla Kocaeli Kolejliler takımı oldu.