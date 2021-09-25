Derince'de “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi”

Derince Belediyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile yaptığı iş birliği ile başlayacak ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri hakkında İshakçılar'da bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ücretsiz mesleki yeterlilik kursları hakkında İshakçılar köyünde vatandaşlara bilgi verdi. Derince Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolle birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MESTEM) yetkisi kapsamında bulunan mesleklere yönelik Derince Belediyesi tarafından vatandaşlara sektörde belirlenen alanlarda öncelikle mesleki eğitim verilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu eğitim sürecinin ardından ise mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olacak.

Derince Belediyesi bünyesindeki Derince Kariyer ve İstihdam Merkezi (DERKİM) çatısı altında yürütülecek olan faaliyetlerle ilgili ilk etapta İshakçılar'da bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Orman üretim işçiliği faaliyetleriyle ilgili yasal zorunluluk getirilen mesleki yeterlilik belgelerinin ücretsiz olarak alınmasına ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısı İshakçılar Kütür Merkezi'nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Köseoğlu, Öğretim Görevlisi Mete Gülsunar, SAYEM Sınav Koordinatörü Erkan Ardıtaban, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda Başkan Aygün köylerde yapılan projelere dair genel bilgiler verip, günümüzde artık zorunluluk haline gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin teşvik kapsamında ücretsiz olarak verileceğini ifade etti.

DERKİM koordinesinde gerçekleşecek olan kurslara müracaat etmek isteyenler, belediyeye bireysel olarak müracaat edebilecek. Eğitimler kapsamında betoncu, duvarcı, seramik karo kaplamacısı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, pvc doğrama montajcısı, iskele kurulum elemanı, betonarme demircisi, inşaat boyacısı, sıvacı, ısı yalıtımcısı, inşaat işçisi, otomotiv montajcısı, makine bakımcı, çelik kaynakçı, otomotiv mekanikçisi, orman üretim işçisi, orman yetiştirme ve bakım işçisi, otomotiv kontrol, test ve ayar işçisi, otomotiv sac ve gövde kaynakçısı, otomotiv sac şekillendirmecisi, otomotiv boyacısı, kaynak operatörü, köprülü vinç operatörü, plastik kaynakçısı, plastik enjeksiyon üretim elemanı branşlarında dersler verilecek.