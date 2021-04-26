Derince'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Derince'de altyapıları yenilenen bölgelerde üstyapı düzenlemeleri kapsamında asfalt serimi ve parke yol çalışmaları devam ediyor.

Derince'nin merkezinde yer alan on mahallede geçtiğimiz yıl başlayan kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilçeye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

2020 yılı Ağustos ayında başlayan çalışmalarla birlikte merkezde yer alan on mahallenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileniyor. İki yılda tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında ekipler şu aşamada Fatih, Çınarlı ve Mersincik mahallelerinde altyapı işlemlerini sürdürüyor. Hava sıcaklarının artması ile birlikte ilçede üstyapı çalışmaları da gerçekleşiyor.

Yenikent, Fatih ve Çınarlı mahallelerinde altyapısı tamamlanan bölgelerde belirlenen program doğrultusunda asfalt serimi ve parke yol çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.