Derince'de vektörel ilaçlamalar sürüyor

Derince Belediyesi ekipleri yaz dönemi ile birlikte sivrisineklere yönelik ilaçlama işlemlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlçe halkının sağlığı ve huzuru için çalışmalarına ara vermeyen ekipler yaz dönemi ile birlikte başlattıkları sivrisinek ilaçlamalarına Kurban Bayramı sürecinde de devam etti. Son olarak Kurban Pazarı alanı, köyler ve merkez mahallelerde ilaçlama işlemlerini yapan ekipler ilçe genelindeki tüm noktalarda araç ile sivrisinek ve diğer uçkunlar için rutin ilaçlama çalışmasının devam edeceğini ifade ettiler.