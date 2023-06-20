Derince'de voleybol şenliği

Derince Belediyesi’nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği’nde heyecana ikinci hafta müsabakaları ile devam edildi.
Derince Belediyesi'nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği'nde heyecana ikinci hafta müsabakaları ile devam edildi.
Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve geçtiğimiz hafta başlayan Minik Eller Voleybol Şenliği 5 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Körfez G.B., Uluğbey, Derincespor, Yahya Kaptan ve Yenikentspor'un A ve B takımlarının yer aldığı turnuvada müsabakalar Derince Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor. A takımların 2011 ve daha küçük, B takımların ise 2012 ve daha küçük sporculardan oluştuğu turnuvada, müsabakalar 15'er dakikalık 2 set üzerinden oynanıyor. İkinci hafta müsabakalarını takip ederek sporcuların yine yanında olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sportif etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.