Derinceliler deniz salyası seferberliğine katıldı

Marmara Denizinde deniz salyası ile mücadele kapsamında Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün katılımıyla sahilde çevre etkinliği düzenlendi.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyasıyla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız" ifadeleriyle pazar günü açıklanmıştı. Toplantı sonrasında hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından da ilçe sahilinde bir etkinlik düzenlendi. Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün katılımlarıyla gerçekleşen programda hem sahilde çevre temizliği yapıldı hem de teknelerle birlikte gençlerin katılımıyla müsilaj temizliği gerçekleşti.

Sahilde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Aksak ve Başkan Aygün' ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İbni Sina Mahallesi Muhtarı Ömer Karadeniz, Çınarlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Sümer, Yenikent Mahallesi Muhtarı Erol Küçük, Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ile öğrenciler de katıldı.