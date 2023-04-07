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Derinceliler İstanbul'u geziyor

Derince Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan vatandaşlar, günübirlik İstanbul’u geziyor.

Derince Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan vatandaşlar, günübirlik İstanbul'u geziyor.


Derince Belediyesi, Gez-Gör-Bil projesi çerçevesinde İstanbul'a geziler düzenliyor. Günübirlik İstanbul'a giden ilçe sakinleri burada ilk olarak Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetleri ziyaret ediyor. Ardından Ayasofya Cami'ni gören ilçe sakinleri, sonrasında Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde oruçlarını açarak, iftar yapıyor. İftarın ardından Eyüp Sultan'a giden Derinceliler teravih namazını eda ederek, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Derince'ye geri dönüyor.

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