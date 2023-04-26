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Derinceliler İstanbul'u geziyor

Derince Belediyesi’nin Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami ve Eyüp Sultan’ı kapsayan günübirlik İstanbul gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Derince Belediyesi'nin Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami ve Eyüp Sultan'ı kapsayan günübirlik İstanbul gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Derince Belediyesi, GEZ-GÖR-BİL projesi çerçevesinde Ramazan ayı sürecinde İstanbul'a kültür gezileri başlattı. Günübirlik İstanbul'a giden ilçe sakinleri burada ilk olarak Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetleri ziyaret ediyor. Ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Cami'ni ziyaret eden ilçe sakinleri sonrasında Eyüp Sultan'ı da ziyaret ettikten sonda İstanbul gezisini noktalıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün hayata geçirdiği GEZ-GÖR-BİL projesi ile bugüne dek Bilecik, Bursa ve İstanbul'a düzenlenen kültürel gezileriyle 3 bin 650 Derinceli çevre illerin manevi, tarihi ve doğal güzellikleriyle buluştu.

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