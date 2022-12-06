Derince'nin 10 mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Derince'de 10 mahallede başlatılan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelindeki 10 mahalleyi kapsayan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı düzenlemeleri ise yüzde 95 oranında bitirildi. 10 mahalleyi kapsayan düzenlemelerin dışında ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de çözüme kavuşturuyor.

Bu çerçevede, Fatih Sultan Mahallesi (Akıncılar Sokak, Cemre Sokak, Karakoç Sokak), Dumlupınar Mahallesi (Kahraman Sokak) ve Çınarlı Mahallesi (Kıraç Sokak, Han Sokak, Melikgazi Sokak) bölgelerinde üstyapı düzenlemeleri gerçekleştirdi. Derince'deki asfalt düzenlemesi ve üstyapı çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtildi.