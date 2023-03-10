İhlas Haber Ajansı

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Derince'nin sokakları bahara hazırlanıyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.


Parklar ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım işlemlerini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, her gün farklı bölgelerde görev yapıyor. Ekipler son olarak Yenikent Mahallesi'nde yeşil alanlardaki dekoratif ardıç ağaçları, mavi ladin, zakkum, palmiye ve diğer ağaçların budama ve form bakımları ile temizlik çalışmalarını yaptı. Fatih Sultan Mahallesi'nde yeşil alanlarda budama ve form bakım çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

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