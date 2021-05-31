Derince'nin üst yapısı yenileniyor

Derince'de altyapıları tamamlanan bölgelerin üstyapıları yenileniyor.

Derince merkezinde geçtiğimiz yıl başlayan kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilçeye 168,5 milyon TL tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı yapılıyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenilendiği çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Çınarlı ve Fatih mahallelerinde altyapı düzenlemelerinin yüzde 95”lik kısmı tamamlandı. Altyapıda projenin genel olarak yüzde 42'lik kısmı tamamlanırken ihale ilerleme oranları içmesuyu hattında yüzde 49, yağmursuyu hattında yüzde 86 ve kanalizasyon hattında yüzde 26'ya ulaştı. Mersincik ve Yavuz Sultan mahallelerinde ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde ise hemen üstyapıya geçiliyor. Yenikent Mahallesi'nde üstyapı düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlanırken, Fatih ve Çınarlı mahallelerinde ise çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçe genelinde devam eden üstyapı düzenlemelerini yerinde inceliyor. Liman yolu üzerinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aygün, yaptığı açıklamada “Üstyapı çalışmalarımız kapsamında liman yolunda freze işlemlerini sürdüren ekiplerimizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Düzenleme ile birlikte E-5 Işıklar ile liman girişi arasında bozulan yollara asfalt serimi yapacağız” dedi.