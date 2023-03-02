İhlas Haber Ajansı

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Derince'nin yeşil alanları bahara hazırlanıyor

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.


Baharın gelişiyle birlikte çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde ağaç budama ve bakımları, bitki form çalışmaları, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının temizliği ile ağaçlandırma çalışmalarında bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Harikalar Sahili'nde peyzaj düzenlemeleri yaparken, bölgede yer alan oturma grupları ve oyuncakların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.

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