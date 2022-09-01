Derince'nin yeşil alanları temizleniyor

Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, mevcut parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme işlemlerini sürdürüyor. Bir yandan gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla çevreyi güzelleştiren ekipler, diğer taraftan da parkların temizlik ve bakımlarını yapıyor. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda ve tehlike oluşan bölgelerde ağaçların budamasını yapan ekipler, ilçe genelinde yer alan mevcut yeşil alanlarda da ot biçimi, temizlik ve bitki form bakımı işlemlerini sürdürüyor.