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Derincespor Boccia Takımından şampiyonada kıyasıya mücadele

Derincespor Kulübü, Yalova’da düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele ediyor.

Derincespor Kulübü, Yalova'da düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele ediyor.


Derincespor Boccia Takımı 19-24 Haziran tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Ege Eren Can, Emirhan İlbeyi, Aygül Koçak, Gözde Zengin, Eda Simoğlu ve Hüseyin Yıdız'dan oluşan kafile ile turnuvaya katılan Derincespor Kulübü, ilk müsabakasında İzmir temsilcisi Gaziemir'e 4-1 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Derincespor Kulübü, maçların tamamlanmasının ardından cumartesi günü Derince'ye geri dönecek.

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