Derincespor Çim Hokeyi Takımından ulusal başarı

Derincespor Çim Hokeyi Takımı, Trabzon'da gerçekleşen Erkekler Salon 2. Lig Play Off karşılaşmaları sonucunda üçüncü olarak büyük başarıya imza attı.

Derincespor Çim Hokeyi Takımı, Trabzon'da gerçekleşen Erkekler Salon 2.Lig Play Off karşılaşmalarında başarıyla mücadele ederek Türkiye üçüncülüğüne ulaşmayı başardı. 24-26 Mart tarihleri arasında 12 takımın katılımıyla gerçekleşen Türkiye finallerinde mücadele eden Derincespor Kulübü, ilk karşılaşmasında Trabzon Herkes İçin Spor Kulübü'nü 5-0 mağlup etmeyi başardı. Turnuvadaki ikinci maçında Diyarbakır Hokey Gençlik Spor Kulübü'nü 5-3'lük skorla geçen Derincespor, üçüncü müsabakasında Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti. Grup maçlarının ardından çeyrek finalde Erzurum Hokey Akademi Spor Kulübü Derneği ile karşılaşan Derincespor, rakibini 10-1'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Diyarbakır Kayapınar'a 4-0 mağlup olan Derincespor üçüncülük-dördüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Üçüncülük karşılaşmasında Diyarbakır Hokey Gençlik Spor Kulübü'nü 8-4 mağlup eden Derincespor bu galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.