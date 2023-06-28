Derincespor İstanbul'dan madalyalarla döndü

İstanbul'da gerçekleşen Budokaido Minikler, Yıldızlar, Ümitler, Gençler ve Büyükler İller Arası Ferhat Özsert'i Anma Kupası'na katılan Derincesporlu sporcular, altın gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Budokaido Minikler, Yıldızlar, Ümitler, Gençler ve Büyükler İller Arası Ferhat Özsert'i Anma Kupası'nda mücadele veren Derincespor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. İstanbul Bağcılar Avrupa Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 22 ilden bin 170 sporcu katılım sağladı. Turnuvada mücadele veren Derincespor Kulübü sporcuları Furkan Osman Keskin ve Onurhan Danguz altın madalyaya ulaşırken, Görkem Karagöz ve Talha Özcan gümüş, Beyazıt Mustafa Gülez ise bronz madalyanın sahibi oldu.