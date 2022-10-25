Derincespor Kulübü, Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde ilk müsabakasına çıktı. Derincespor ile Uluğbey Ortaokulu (B) takımları arasında oynanan müsabakada, Derincespor 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

14 branşta binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü, salon sporlarında bu yıl ilk kez liglere katıldı. Derincespor Kulübü, Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde ilk müsabakasına çıktı. Derincespor ile Uluğbey Ortaokulu (B) takımları arasında oynanan müsabakayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Meclis Üyesi Mustafa Morgül de takip ederek, sporcuları yalnız bırakmadı. Derince Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın ilk setini 27-25'lik skorla Derincespor kazandı. İkinci sette 25-17 ile rakibine üstünlük kuran Derincespor, son seti de 25-12 kazanarak müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.