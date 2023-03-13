Derincespor'un midi kızlarından galibiyet

Midi Kız Voleybol Ligi'nde mücadelesini sürdüren Derincespor Kulübü, 19 Mayıs (B) takımını 3-1'lik skorla mağlup etti.

Midi Kız Voleybol Ligi'nde mücadelesini sürdüren Derincespor Kulübü, Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynadığı müsabakada 19 Mayıs (B) takımını 3-1'lik skorla mağlup etti. Futbol, jimnastik, tekvando, kick boks, boks, güreş, karate, tenis, basketbol, voleybol, çim hokeyi, yüzme, pilates, zumba, step aerobik, badminton, satranç, halk oyunları, engelsiz yaşam, engelliler bocce branşlarında faaliyetlerine devam eden Derincespor, salon sporlarındaki başarılarını sürdürüyor.