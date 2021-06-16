Derince'ye 3 kalıcı eser daha

Derince'ye kalıcı eserler kazandırmaya devam eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde hizmete sunduğu ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

İlçe halkına söz verdiği 41 projeyi sırasıyla hizmete sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, alanlarına giderek çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Aygün son olarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Camii ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Başkan Aygün, burada devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ocak ayında hizmete açılan ve ilçede çok önemli bir ihtiyacı karşılayan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde Veteriner Hekim Deniz Yayla'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aygün, projenin örnek nitelikte olduğunu ifade etti. Yenikent Mahallesi'nin üst kesimlerinde hizmet veren Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarını koruma altına almak ve bakımlarını sağlamak amacıyla kuruldu. Sokak hayvanlarının ön tedavilerinin de yapıldığı merkez içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınakları da yer alıyor.

Başkan Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilirtasyon Merkezi'nin ardından ikinci olarak çalışmaların devam ettiği Hoca Ahmet Yesevi Camii proje alanına gitti. Yenikent Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki alana inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aygün yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı. Kaba inşaatı tamamlanan, iç duvar ve sıva çalışmalarının devam ettiği cami projesi 7 bin 200 m2 alan üzerine inşa ediliyor. Aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği Hoca Ahmet Yesevi Camii projesi erkek ve kadın eğitim odalarını da barındırıyor.

Başkan Aygün, son olarak ise Fatih Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İlçede Dumlupınar Mahallesi'ne inşa edilen Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin ardından ikinci gençlik merkezi olma özelliği taşıyan proje büyük oranda tamamlandı. Artık son düzenlemelerin yapıldığı Fatih Gençlik Merkezi, yaklaşık 3 bin m2'lik alana inşa edildi. Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor.